Maaseik deelt Roeselare tik uit in titelstrijd Redactie

21 april 2018

22u52

Bron: Belga 0 Meer Sport Maaseik heeft Roeselare een tik uitgedeeld in de eerste wedstrijd van de finale van de EuroMillions Volley League. De Limburgers wonnen met 3-0 (25-22; 25-22; 25-19).

Het is ondertussen de zesde keer dat de top twee van België tegenover elkaar stond. In de competitie pakte Maaseik steeds de drie punten tegen Roeselare. Alleen in de bekerfinale waren de West-Vlamingen sterker, waardoor zij wel al zeker zijn van een eerste trofee dit seizoen. Door deze openingswedstrijd van de finale te winnen, legt Maaseik alleszins de druk bij de regerende kampioen.

Woensdag wordt de terugmatch al afgewerkt in Roeselare. Wie het eerst drie zeges boekt, pakt de titel.