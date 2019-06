Maarten van der Weijden had goede nacht: “Vanochtend stond hij fris gewassen bij ontbijtbuffet” LPB

25 juni 2019

14u20

Bron: anp 0 Zwemmen Maarten van der Weijden heeft een goede nacht achter de rug. Dat laat zijn dokter Marco Blanker weten. De langeafstandszwemmer bracht gisteravond in Leeuwarden zijn Elfstedentocht tot een goed einde.

“Maarten heeft zich vanochtend fris gewassen gemeld bij het ontbijtbuffet in het hotel”, aldus Blanker. “Hij heeft een uitstekende nachtrust achter de rug. Hij voelt zich wel brak na alle inspanningen. Maar het gaat zoveel beter dan vorige keer omdat hij nu zoveel fitter uit het water is gekomen.”

Van der Weijden werd na de huldiging in Leeuwarden met een ambulance naar het hotel gebracht. Aanvankelijk leek de zwemmer naar het ziekenhuis te gaan voor controle. Maar daar was geen medische noodzaak voor. “We hebben hem in het hotel uit zijn pak geholpen, zijn schuurplekken verzorgd en hem op bed gelegd. Hij heeft wel een inhaalslaap gemaakt en zal dat de komende dagen nog wel doen.”

De arts gaat ervan uit dat Van der Weijden wel enige tijd nodig zal hebben om volledig te herstellen. “Vorige keer voelde hij zich na twee tot drie weken weer een beetje normaal. Maar omdat hij nu zoveel beter uit het water is gekomen, zou het sneller kunnen gaan.”

Met zijn zwemtocht over 195 km zamelde Van der Weijden ruim 3,9 miljoen euro in voor kankeronderzoek.