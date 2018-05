Luka Doncic (Real Madrid) uitgeroepen tot MVP van Euroleague basketbal Dave Bastiaenssen

20 mei 2018

16u48

Luka Doncic is uitgeroepen tot MVP van de Euroleague. Het 19-jarige Sloveense toptalent van Real Madrid is de jongste speler ooit die werd verkozen tot beste speler in de Europese topcompetitie. Na de titel van 'Belofte van het seizoen' een tweede individuele prijs voor Doncic.

Luka Doncic was tijdens het Euroleague-seizoen, in 30 competitiematchen en in de kwartfinale, de meest regelmatige speler met een waarderingscijfer van 21,7. Drie keer was hij beste speler van de speeldag, in oktober speler van de maand. Vrijdag loodste hij Real Madrid met 16ptn en 7rbs (de beste cijfers ooit voor een speler jonger dan 20 jaar in de final four) in de halve finale voorbij Moskou.

Voor Luka Doncic kan het een uitzonderlijk seizoen worden. In september vorig jaar werd hij met Slovenië Europees kampioen. Met Real speelt hij vanavond de finale van de Euroleague tegen titelverdediger Fenerbache. In de Spaanse competitie is Madrid, op één speeldag voor de start van de play-offs, al zeker van de pole-position en vertrekt het als favoriet voor de titel.

NBA?

De geruchtenmolen over de toekomst van Luka Doncic draait inmiddels op volle toeren. Zelf ontkent hij dat er reeds een beslissing is genomen, maar Doncic wordt volgend seizoen in de NBA, de Amerikaanse profcompetitie, verwacht. Phoenix Suns, dat als eerste in de draft mag kiezen, wordt genoemd als zijn nieuwe ploeg. Vooral de aanstelling van Igor Kokoskov als de nieuwe coach van de ploeg uit Arizona versterken de geruchten over een transfer naar de NBA. Kokoskov was immers de coach die Slovenië naar de Europese titel leidde.