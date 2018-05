Luka Doncic (Real Madrid) uitgeroepen tot MVP van Euroleague basketbal - Kaunas wint troosting final four Dave Bastiaenssen

20 mei 2018

16u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Luka Doncic is uitgeroepen tot MVP van de Euroleague. Het 19-jarige Sloveense toptalent van Real Madrid is de jongste speler ooit die werd verkozen tot beste speler in de Europese topcompetitie. Na de titel van 'Belofte van het seizoen' een tweede individuele prijs voor Doncic.

Luka Doncic was tijdens het Euroleague-seizoen, in 30 competitiematchen en in de kwartfinale, de meest regelmatige speler met een waarderingscijfer van 21,7. Drie keer was hij beste speler van de speeldag, in oktober speler van de maand. Vrijdag loodste hij Real Madrid met 16ptn en 7rbs (de beste cijfers ooit voor een speler jonger dan 20 jaar in de final four) in de halve finale voorbij Moskou.

Voor Luka Doncic kan het een uitzonderlijk seizoen worden. In september vorig jaar werd hij met Slovenië Europees kampioen. Met Real speelt hij vanavond de finale van de Euroleague tegen titelverdediger Fenerbache. In de Spaanse competitie is Madrid, op één speeldag voor de start van de play-offs, al zeker van de pole-position en vertrekt het als favoriet voor de titel.

NBA?

De geruchtenmolen over de toekomst van Luka Doncic draait inmiddels op volle toeren. Zelf ontkent hij dat er reeds een beslissing is genomen, maar Doncic wordt volgend seizoen in de NBA, de Amerikaanse profcompetitie, verwacht. Phoenix Suns, dat als eerste in de draft mag kiezen, wordt genoemd als zijn nieuwe ploeg. Vooral de aanstelling van Igor Kokoskov als de nieuwe coach van de ploeg uit Arizona versterken de geruchten over een transfer naar de NBA. Kokoskov was immers de coach die Slovenië naar de Europese titel leidde.

Kaunas wint troosting final four

Zalgiris Kaunas heeft ondertussen de troosting van de final four gewonnen. Drie quarters controleerde de Litouwse kampioen het wedstrijdbeeld tegen CSKA Moskou. In het derde quarter (13-28) bouwden de groen-witten een ruime bonus op. Een lange achtervolging van CSKA strandde op 2 punten (77-79). Bibberend pakte Kaunas de derde plaats.

Een verdiende zege voor Zalgiris Kaunas. Coach Jasikevicius vuurde zoals steeds zijn spelers met veel passie aan. Drie quarters was het sneller, agressiever en Met strijdlust en karakter werd elke fout van Moskou afgestraft. Pangos dirigeerde, Jankunas en Micic scoorden. De verdediging sloot de bucket hermetisch af. Dat resulteerde in een maximale voorsprong van 41-65.

Voor Moskou leek het aanvankelijk de wedstrijd te veel. Verschillende spelers presteerden ondermaats. De schutters De Colo (5ptn, 1 op 8) en Rodriguez (9ptn, 4 op 12) vonden nooit de juiste afstand. Coach Itoudis moest diep op zijn bank gaan. Maar vond daar toch (bijna) de oplossing. Een driepunter van Fridzon (32j), een strijder van vele oorlogen, was het sein voor de achtervolging. De derde driepunter van Kulnagin veegde de kloof bijna volledig weg (76-79). Een vrijworp van Kulnagin deed er nog één punt af (77-79). Onbegrijpelijk balverlies van De Colo (bij een inworp) maakte een einde aan de zegekansen van Moskou.

Het groen-witte legioen, zeer talrijk aanwezig, zette het feest in. Een zege tegen grote broer Moskou smaakt altijd zoet. Voor Zalgiris Kaunas de eerste zege in de final four sinds 1999, toen het zijn eerste en enige Europese titel behaalde.

Moskou: De Colo 5, Rudd 7, Fridzon 5, Rodriguez 9, Clyburn 2, Higgins 12, Kulagin 14, Khryapa 3, Hines 6, Hunter 14.

Kaunas: Davies 2, Pangos 9, Toupane 6, Udrih 2, Jankunas 15, Milaknis 3, Micic 15, White 4, Kavaliauskas 9, Ulanovas 14.

Quarters: 19-22, 35-41, 48-69, 77-79.