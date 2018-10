Luca Brecel walst over Chinees Niu Zhuang op English Open snooker Redactie

16 oktober 2018

20u18

Bron: Belga 0

Luca Brecel (WS-12) heeft zich vandaag in Crawley (West Sussex) probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het English Open. De 23-jarige Limburger zette de Chinees Niu Zhuang (WS-85) met 4-0 aan de kant. Met breaks van 73, 70 en 109 walste hij in een uur over de 24-jarige Niu.

In de tweede ronde staar Brecel tegenover de 39-jarige Engelsman Allister Carter (WS-21), in het verleden twee keer WK-finalist (2008 en 2012) en winnaar van vier rankingtoernooien. In de onderlinge confrontaties is het 3-0 voor Carter. De laatste keer dat de twee elkaar partij gaven, was ook in het English Open. Twee jaar terug versloeg Carter Brecel in de eerste ronde met 4-3.

Eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/12) - Niu Zhuang (Chn/85) 4-0

103(73)-14, 83(70)-28, 109(109)-0, 93-19