Luca Brecel voorbij Aditya Mehta naar zestiende finales UK Championship Redactie

18u47

Luca Brecel (WS-13) heeft zich vandaag in het Engelse York voor de zestiende finales van het UK Championship geplaatst. In de tweede ronde nam de 22-jarige Limburger met 6-3 de maat van de Indiër Aditya Mehta (WS-81).

Om een plaats in de achtste finales neemt Brecel het op tegen de Engelsman Mark King (WS-21). Die schakelde zijn landgenoot Mike Dunn (WS-46) met 6-4 uit. In de onderlinge confrontaties met de 43-jarige King, vorig seizoen winnaar van The Northern Ireland Trophy, leidt Brecel met 4-1. King won wel het jongste duel. Eind augustus schakelde hij Brecel in de 1/32 finales van de Paul Hunter Classic met 4-1 uit. In 2012 werd Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis door King in de laatste kwalificatieronde met 10-8 te verslaan.

Aan het UK Championship, na het WK het belangrijkste toernooi van het seizoen, neemt Brecel voor de zesde keer op rij deel. Bij zijn eerste deelname in 2012 bereikte hij de kwartfinales en dat deed hij vorig jaar nog eens over.

Ronnie O'Sullivan (WS-4) won zondag op een drafje van de Cyprioot Michael Georgiou (WS-73). Met breaks van 57, 69, 68 en 82 maakte "The Rocket" er 6-1 van. De 41-jarige Engelsman jaagt in het Barbican Centre een zesde UK-titel na. Hij zou daarmee het record van Steve Davis evenaren. Zijn volgende tegenstander komt uit het duel tussen Matthew Selt (WS-41) en de Welshman Michael White (WS-26).

Jimmy White (WS-115) is er niet meer bij. De 55-jarige snookerlegende verraste in de eerste ronde nog met een 6-2 zege tegen Ali Carter (WS-14), maar moest zaterdagavond in de tweede ronde met 6-2 het onderspit delven voor de Noor Kurt Maflin (WS-44).