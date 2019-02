Luca Brecel vlot naar tweede ronde op Indian Open DMM

28 februari 2019

Luca Brecel (WS 13) heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de tweede ronde op het Indian Open snookertoernooi (373.000 euro), dat doorgaat in het Indiase Kochi.

Brecel zag zijn tegenstrever, de Engelsman Ian Burns (WS 68), meteen een 53 break wegpotten. Onze landgenoot sloeg terug met een 53 break en pakte het eerste frame. Even later werd het 2-0 na een 60 break van Brecel. Burns, die in de vijf vorige onderlinge confrontaties slechts één keer kon winnen, liet zich betrappen op enkele foutjes die Brecel afstrafte met breaks van 43 en 45.

Dat volstond voor de overwinning. In zijn volgende wedstrijd neemt de 23-jarige Limburger het op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsman Andrew Higginson (WS 55) en de zestienjarige Indiase amateur Digvijay Kadian.