Luca Brecel verliest tweede groepsduel van Marco Fu op WK 6 Red LPB

04 september 2018

14u15

Bron: Belga 3 Meer Sport Luca Brecel (WS 12) heeft zijn tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen op het 6 Red World Championship snooker. In de Thaise hoofdstad Bangkok verloor de 23-jarige Limburger met 5-4 tegen de Hongkonger Marco Fu (WS 17).

In een aanvankelijk gelijkopgaande werdstrijd nam Brecel een 3-2-voorsprong. In frame zes kreeg de Limburger een kans om er 4-2 van te maken, het was echter Fu die het frame won. De 40-jarige Hongkonger kwam na een 71 break op één frame van de zege. Brecel kon na winst in frame acht een beslissend frame uit de brand slepen, waarin Fu een 62 break wegpotte voor de overwinning.

In de derde en laatste wedstrijd moet Brecel het opnemen tegen thuisspeler Noppon Saengkham (WS 39), een partij die hij best maar kan winnen om zich te plaatsen voor de eindfase. Saengkham telt namelijk twee gewonnen wedstrijden. Zo zette hij, net als Brecel maandag, de Australische amateur Kurt Dunham met 5-2 aan de kant na breaks van 72, 71, 65 en 62. Fu moet het in zijn laatste wedstrijd opnemen tegen Dunham. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de achtste finales.