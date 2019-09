Luca Brecel uitgeschakeld ondanks zege in laatste groepsduel op WK Six Red LPB

04 september 2019

16u07

Luca Brecel (WS-25) heeft in Bangkok zijn laatste groepswedstrijd op het WK Six Red met 5-3 gewonnen van de Chinese amateur Wu Yize. Na nederlagen tegen de Schot Stephen Maguire (WS-15) en de Thaise amateur Kritsanut Lertsattayathorn was dat onvoldoende voor een plaats in de zestiende finales. Brecel eindigt op de derde plaats in zijn groep, na Maguire en Wu. Die laatste won ook maar één wedstrijd, maar eindigde met een beter framesaldo. Vorig jaar bereikte Brecel nog de halve finales. Daarin werd hij toen met 7-6 uitgeschakeld door de Chinees Ding Junhui (WS-9).

Groep B:

Luca Brecel (Bel/25) - Wu Yize (Chn) 5-3

41-23, 12-55, 43-23, 4-41, 0-35, 47-17, 38-14, 35-26