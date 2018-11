Luca Brecel stoot door naar laatste 16 op Northern Ireland Open snooker DMM

15 november 2018

18u01

Luca Brecel (WS 13) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het Nothern Ireland Open snookertoernooi, dat plaatsvindt in het Noord-Ierse Belfast. De Limburger versloeg de Engelsman Gary Wilson (WS 38) met 4-2.

Brecel won vlot de eerste frame, waarna hij ook naar winst afstevende in frame twee. Wilson, die Brecel in de vorige confrontatie een 4-1 nederlaag aansmeerde, bracht Brecel met een snooker in de problemen en won alsnog de frame, waarna hij ook frame drie won met een 97 break. Brecel stelde echter gelijk en won vlot de twee volgende frames na onder meer een 73 break.

In de achtste finales moet onze landgenoot het net als vorige week, tijdens de Champion of Champions, opnemen tegen de Engelsman Judd Trump (WS 5). Toen werd het 4-1 voor Trump.