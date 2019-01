Luca Brecel start met drie zeges op Championship League snooker YP

07 januari 2019

22u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-14) heeft vandaag in het Engelse Coventry zijn eerste drie wedstrijden gewonnen in groep 3 van de Championship League snooker. De 23-jarige Limbuger versloeg Kyron Wilson (WS-9) met 3-2, Jimmy Robertson (WS-23) met 3-0 en Judd Trump (WS-5) met 3-2.

Morgen neemt Brecel het in zijn laatste drie groepswedstrijden op tegen Mark Selby (WS-1), Stuart Bingham (WS-12) en Barry Hawkins (WS-7). Die laatste is ook nog ongeslagen en deelt de leiding met Brecel. De top vier speelt de halve finales. De groepswinnaar plaatst zich voor de winnaarsgroep (13-14 maart). De nummers twee, drie en vier schuiven door naar groep 4, waarin ze de confrontatie aangaan met Ali Carter (WS-17), de Welshman Ryan Day (WS-13) en de Schot Graeme Dott (WS-22). Vorige week bereikte Brecel de finale van groep 2, maar moest hij daarin met 3-0 zijn meerdere erkennen in Jack Lisowski (WS-16).

Groep 3:

Luca Brecel (Bel/14) - Kyron Wilson (Eng/8) 3-2

19-59(57), 75(74)-24, 104(104)-0, 6-67(67), 69-42

Luca Brecel (Bel/14) - Jimmy Robertson (Eng/23) 3-0

66-15, 68-36, 87(83)-0

Luca Brecel (Bel/14) - Judd Trump (Eng/4) 3-2

5-125(125), 24-69(69), 72(72)-6, 78(78)-15, 68-28