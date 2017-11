Luca Brecel smeert Judd Trump 4-0-nederlaag aan in Champion of Champions Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Luca Brecel (WS-14) heeft zich in het Engelse Coventry voor de kwartfinales van het Champion of Champions geplaatst. In de eerste ronde gaf de 22-jarige Limburger Judd Trump (WS-3) een 4-0 oplawaai om de oren.

Brecel nam van bij de start het initiatief en sloeg in het tweede en derde frame ongenadig toe met centuries van 103 en 105. In het vierde miste Trump bij een 36 break een vrij eenvoudige bal. Brecel greep zijn kans en potte nog een 87 clearance weg, goed voor een sublieme 4-0-overwinning.

In de tweede ronde (best of 11) neemt Brecel het op tegen wereldkampioen Mark Selby (WS-1), die de Chinees Liang Wenbo (WS-15) met 4-3 uitschakelde. In de onderlinge duels tussen Brecel en Selby is het 2-2 gelijk. De winnaar komt in de halve finales tegenover Shaun Murphy (WS-5) te staan.

Het Champion of Champions is een invitatietoernooi met zestien spelers die het huidige of het vorige seizoen een toernooi wonnen. Brecel kreeg een uitnodiging in de bus nadat hij in augustus het China Open won.

Eerste ronde:

Mark Selby (Eng/1) - Liang Wenbo (Chn/15) 4-3

25-71, 79-39 - 18-82(53), 129(112)-0, 83-36, 46-81, 76(50)-11

Luca Brecel (Bel/14) - Judd Trump (Eng/3) 4-0

78-10, 103(103)-4, 117(105)-12, 87(87)-36

