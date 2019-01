Luca Brecel schakelt titelverdediger Mark Allen in eerste ronde uit op Masters snooker TLB

13 januari 2019

17u14

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-14) heeft zich in het Alexandra Palace van Londen voor de kwartfinales van het Masters snooker geplaatst. De 23-jarige Limburger deed dat door de titelverdediger, de Noord-Ier Mark Allen (WS-6), met 6-5 uit te schakelen. Hij liet daarbij breaks van 75, 50, 140, 88 en 58 optekenen. Allen bood met breaks van 67, 96, 136, 83 en 99 stevig weerwerk.

In de kwartfinales staat Brecel tegenover de winnaar van de partij tusen de Engelsman Jack Lisowski (WS-16) en de Chinees Ding Junhui (WS-8). Het is de eerste keer dat Brecel een wedstrijd wint op het toernooi met 's werelds beste zestien spelers. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut in de eerste ronde met 6-3 uitgeschakeld door Allen.