Luca Brecel schaart zich bij laatste 16 in Champions League en mag terug richting België keren ODBS

03 juni 2020

08u27

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS 37) heeft zich geplaatst voor de tweede groepsfase van de Championship League snooker, die doorgaat in het Engelse Milton Keynes.

De Limburger won met 3-0 van de Engelsman Oliver Lines (WS 81) en lukte onder meer een 138 break. In de andere twee groepswedstrijden, tegen Robbie Williams (WS 58) en Jack Lisowski (WS 12), speelde hij 2-2 gelijk. Ook Lisowski (WS 11) won een wedstrijd en speelde twee keer gelijk. Het was echter de 138 break die de doorslag gaf en Brecel een ticket voor de volgende groepsfase opleverde.

De voorbij tien weken heb ik enkel de twee laatste weken getraind, maar ik voelde dat het al goed zat

“Ik ben blij dat ik over de streep ben geraakt”, verklaarde Brecel. “De 138 break was uiteindelijk beslissend. Natuurlijk moest ik tegen Jack nog twee frames winnen. Na winst in de eerste frame potte hij een 104 break weg. In frame drie miste ik op het beslissende moment de bruine bal, maar ook Jack liet het even afweten. Daarna potte ik de laatste kleuren weg voor winst. De voorbij tien weken heb ik enkel de twee laatste weken getraind, maar ik voelde dat het al goed zat. Ik ga nu terug naar België. Eerst dacht ik dat ik hier een week zou moeten blijven en niet naar buiten zou mogen gaan, maar ik heb ondertussen vernomen dat ik toch naar huis kan gaan. De volgende groepsfase staat namelijk op 10 juni geprogrammeerd.”

Nu tegen Joyce

In groep drie won de Engelsman Mark Joyce. De nummer 68 op de wereldranglijst versloeg achtereenvolgens zijn landgenoten Mark Davis (WS 32), Michael Holt (WS 25) en Louis Heathcote (WS 88) met 3-1. Joyce wordt meteen een van de volgende tegenstrevers van Brecel.