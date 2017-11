Luca Brecel plaatst zich voor tweede ronde op UK Championship XC

13u53

Bron: Belga 1 Photo News Meer Sport Luca Brecel (WS 13) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op het UK Championship snooker, het op één na belangrijkste rankingtoernooi van het seizoen. De 22-jarige Limburger versloeg in het Engelse York de sterk spelende Iranees Soheil Vahedi (WS 111) met 6-4.

In een zeer hoogstaande wedstrijd nam Vahedi met een 89 break de eerste frame voor zijn rekening. Brecel, die wegens een schouderblessure niet deelnam aan het Nothern Ireland Open, potte in de drie volgende frames breaks weg van 67, 61 en 68 waarmee hij een 3-1-voorsprong nam.

Na de pauze kon Vahedi dankzij een varkentje een 89 break wegpotten. De Iranees stelde gelijk met een 65 break. In de zevende frame liet Brecel het afweten op verdedigend vlak. Vahedi maakte hier gebruik van en nam met een 61 break een 3-4-voorsprong. Brecel herpakte zich en kwam dankzij een 75 break op één frame van de zege. In de tiende frame startte Brecel met een 42 break. Vahedi moest toezien hoe onze landgenoot met nog een 35 break zijn plaats in de tweede ronde veiligstelde. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsman Sam Baird (WS 58) en de Indiër Aditya Mehta (WS 81).

Uitslag eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/13) - Soheil Vahedi (Ira/111) 6-4

0/89(89) - 78(67)/0 - 82(61)/12 - 77(68)/26 - 0/89(89) - 14/70(65) - 6/87(61) - 75(75)/9 - 59/50 - 77/0

BELGA

Photo News