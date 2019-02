Luca Brecel op een diefje naar achtste finales van Shoot Out Redactie

24 februari 2019

17u59

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-13) heeft zich in het Engelse Watford op een diefje voor de achtste finales van het Shoot Out geplaatst. De 23-jarige Limburger versloeg de Chinees Zhao Xintong (WS-66) in de derde ronde met 27-26.

In zijn vorige twee wedstrijden potte Brecel breaks van 74 en 133 weg, in de derde ronde ging het minder vlot. Met nog 48 seconden op de klok stond Brecel 11-26 achter, maar hij kreeg nog één kans en benutte die ook door razendsnel zestien punten te scoren.

De wedstrijden op het Shoot Out worden gespeeld naar één frame, dat niet langer mag duren dan 10 minuten. De eerste vijf minuten moet de witte bal binnen de 15 seconden gespeeld worden, na vijf minuten is dat binnen de tien seconden. Bij een fout mag de tegenstrever de bal in de hand nemen en leggen waar hij wil. In 2016 schopte Brecel het tot de finale. Daarin moest hij toen met 50-36 de duimen leggen voor de Fin Robin Hull (WS-86).