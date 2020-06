Luca Brecel ondanks “flater van het toernooi” toch naar finalegroep Championship League YP

11 juni 2020

08u14

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS 37) heeft zich geplaatst voor de finale van de Championship League snooker. In het Engelse Milton Keynes had hij donderdagavond genoeg aan een overwinning en twee gelijke spelen voor een plaats bij de laatste vier die strijden voor de titel.

In de openingswedstrijd deelden Brecel en Mark Joyce (WS 68) de eerste twee frames, waarna de 25-jarige Limburger de rode bal drie keer miste wat hem de frame kostte. Brecel kon echter nog een gelijkspel uit de brand slepen.

Tegen de Engelsman Ashley Carty (WS 83) lukte hij breaks van 109, 64 en 74 voor een 3-1 overwinning.

In zijn slotwedstrijd nam de Engelsman Gary Wilson Gary Wilson (WS 19) de eerste frame voor zijn rekening. Brecel potte in frame twee een 93 break weg, waarna onze landgenoot in frame drie een 50-10 voorsprong nam, wat niet volstond. Wilson lukte namelijk een 53 clearance en won alsnog de frame. Brecel pakte frame vier en deelde de punten.

Onze landgenoot, die de leiding nam in de groep, moest het resultaat afwachten van de wedstrijd tussen Joyce en Carty. Laatstgenoemde kon met winst Brecel nog van de leidersplaats kon verdringen. Het was echter Joyce die zich met 3-1 de beste toonde.

Ik had niet verwacht dat ik eerste ging worden in de groep, zeker niet na de derde frame tegen Mark Joyce toen ik de rode bal drie keer miste Luca Brecel

"Ik ben opgelucht dat ik de finale speel," verklaarde Brecel. "Ik had niet verwacht dat ik eerste ging worden in de groep, zeker niet na de derde frame tegen Mark Joyce toen ik de rode bal drie keer miste. Ik speelde nog gelijk en ik wist dat ik met een overwinning tegen Ashley nog een goede kans maakte tegen Gary Wilson. Het geluk lachte mij toe, Mark speelde een sterke laatste wedstrijd en won. Ik kan morgen ontspannen aan de wedstrijden beginnen, alles kan nog gebeuren."

In groep B kreeg Judd Trump (WS 1) in zijn eerste wedstrijd meteen een 3-0 aangesmeerd van Ryan Day (WS 36). De Welshman potte breaks weg van 123, 111 en 61. Na 3-1 winst tegen Barry Hawkins (WS 15), kwam Trump niet verder dan een gelijkspel tegen David Gilbert (WS 11). Day van zijn kant deelde de punten met Gilbert en had genoeg aan een frame tegen Hawkins voor zijn plaats in de finalegroep.

Brecel moet het in de finalegroep opnemen tegen de Welshman Ryan Day (WS 36) en de Engelsen Stuart Bingham (WS 13) en Ben Woollaston (WS 38).

