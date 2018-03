Luca Brecel na vijf nederlagen uitgeschakeld op Champions League snooker Redactie

27 maart 2018

18u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-11) is er vandaag in het Engelse Coventry niet in geslaagd zich voor het eindtoernooi van de Champions League snooker te plaatsen. Met één zege en vijf nederlagen eindigde de 23-jarige Limburger op de laatste plaats in groep 7.

Brecel nam gisteren een schitterende start. Hij versloeg de Schotse titelverdediger John Higgins (WS-5) met 3-0 en potte daarbij zijn eerste officiële 147 weg. Vervolgens moest hij echter in Robert Milkins (WS-32), met 3-1, en in de Welshman Dominic Dale (WS-40), met 3-0, zijn meerdere erkennen. Ook vandaag liep het fout. Nadat hij met een 109 century nog een 2-0 achterstand wegwerkte, moest hij alsnog met 3-2 de duimen leggen voor Jimmy Robertson (WS-34). Tegen Ricky Walden (WS-21) liet Brecel het na zijn kansen te benutten en ging hij met 3-0 de boot in. In zijn zesde en laatste groepswedstrijd moest Brecel ondanks breaks van 87, 56 en 66 een 3-1 nederlaag slikken tegen Judd Trump (WS-3).

Groep 7:

Jimmy Robertson (Eng/34) - Luca Brecel (Bel/11) 3-2

103(60)-14, 82-31, 1-109(109), 15-66, 73-41

Ricky Walden (Eng/21) - Luca Brecel (Bel/11) 3-0

70(70), 69-24, 71-34

Judd Trump (Eng/3) - Luca Brecel (Bel/11) 3-1

0-111(87), 109(103)-0, 71-58(58), 67(67)-66(66)