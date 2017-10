Luca Brecel moet voor eigen volk knokken om hoofdtabel in Lommel te halen 22u38

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Luca Brecel (WS 12) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het European Masters snookertoernooi. In de Soeverein te Lommel versloeg de 22-jarige Limburger maandag in de voorronde de Engelsman Sam Craigie (WS 78) met 4-3.

Brecel pakte de eerste frame waarna de 23-jarige Craigie gelijk stelde. In de derde frame potte de Engelsman een 61 break weg. Brecel dwong Cragie in de fout wat hem acht punten opleverde en een kans om de frame te winnen. De China Championship-winnaar potte een sublieme 67 clearance weg voor een 2-1 voorsprong. Ook de vierde frame was voor de Maasmechelaar, die zo op één frame van de zege kwam.

Craigie pakte met een 65 break de vijfde frame, waarna hij gelijk stelde (3-3) en een beslissend frame uit de brand kon slepen. Daarin nam Brecel een 65-22 voorsprong met één rode bal op de tafel. Craigie kon uit twee snookers acht punten puren waarmee hij de stand op 65-30 bracht met 35 punten op het groene laken. Na een lange tactische strijd toonde Brecel zich uiteindelijk de beste.

In de eerste ronde van de eindfase neemt Brecel het op tegen de Maleisiër Thor Chuan Leong (WS 89). Ook Mark Selby won zijn voorrondewedstrijd met 4-3. De nummer één van de wereld had ook al zijn handen vol met de zijn landgenoot Mark Joyce (WS 46).

Uitslag

Luca Brecel (Bel/12) - Sam Craigie (Eng/78) 4-3

86/27 - 19/57 - 75(67)/61(61) - 64/23 - 22/77(65) - 28/71 - 79/30