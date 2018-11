Luca Brecel moet op Northern Ireland Open snooker opnieuw meerdere erkennen in Judd Trump DMM

15 november 2018

23u56

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 13) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op het Northern Ireland Open snookertornooi. In het Noord-Ierse Belfast moest hij met 4-2 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Judd Trump (WS 5).

Trump, die zich in de vorige zeven onderlinge confrontaties zes keer de beste toonde, startte de wedstrijd met een 71 break. Nadat hij in de tweede frame de witte bal in de pocket zag verdwijnen, stelde Brecel gelijk. In frame drie potte de Limburger een 82 break weg waarmee hij de leiding nam. In de volgende drie frames moest Brecel het spel ondergaan.

Een vrijwel foutloos spelende Trump potte breaks weg van 115, 51 en nogmaals 51, waartegen Brecel geen enkel punt kon tegenscoren. Vorige week tijdens het Champion of Champions toernooi moest Brecel ook al een 4-1 nederlaag ondergaan.