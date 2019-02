Luca Brecel moet meteen zijn valiezen pakken op Wales Open snooker GVS

12 februari 2019

23u22

Luca Brecel (WS 14) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het Wales Open snookertoernooi. In het Welshe Cardiff moest de Limburger met 4-2 zijn meerdere erkennen in de Engelse Noor Kurt Maflin (WS 49).

De 35-jarige Maflin nam met een 74 break de eerste frame voor zijn rekening. Brecel sloeg meteen terug en potte een 98 break weg. In de derde frame kregen beide spelers enkele kansen maar het was de Maflin die er 2-1 van maakte. In frame vier bracht Maflin onze landgenoot met sterk verdedigend spel in de problemen, wat zich vertaalde in framewinst. Brecel kon in frame vijf, na een misser van Maflin, zijn achterstand herleiden tot een frame, maar in frame zes potte Maflin een 90 break weg voor de overwinning.

Uitslag eerste ronde

Kurt Maflin (Noo/49) - Luca Brecel (Bel/14) 4-2

78(74)/41 - 0/98(98) - 79/52 - 66/11 - 30/69 - 90(90)/0