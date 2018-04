Luca Brecel mag uitkijken naar achtste finale tegen Judd Trump op WK snooker TLB

09 april 2018

12u04

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 13) is bij de loting voor het WK snooker ingedeeld in de bovenste tabelhelft. Als dertiende reekshoofd neemt hij het in de eerste ronde op tegen een qualifier. Bij winst wacht in de achtste finales de Engelse topper Judd Trump (WS 4), tenzij die zich in het Crucible Theatre in Sheffield door een qualifer laat verrassen.

In de kwartfinale kan Brecel op de Schotse viervoudig wereldkampioen John Higgins (WS 5) of de Engelsman Stuart Bingham (WS 12, winnaar in 2015) botsen, in de halve finale op de Engelse tweevoudig titelverdediger en topreekshoofd Mark Selby (WS 1).

De Engelsman Ronnie O'Sullivan (WS 2), goed voor vijf wereldtitels, is het tweede reekshoofd en zit in de onderste tabelhelft. In theorie speelt The Rocket, 42 inmiddels, om een finaleplaats tegen de Chinees Ding Junhui (WS 3, runner-up in 2016).

Voor de 23-jarige Brecel wordt het zijn derde deelname aan de hoofdtabel van het WK. Zowel in 2012 (op zijn 17e als jongste speler ooit) als 2017 strandde de Limburger in de eerste ronde. Het WK vindt plaats van 21 april tot 7 mei. Vorig jaar veroverde Selby zijn derde titel na 18-15 winst tegen Higgins in de finale.