Luca Brecel ligt er meteen uit op Gibraltar Open snooker Redactie

10 maart 2018

16u00

Luca Brecel (WS-13) is er niet in geslaagd zich te plaatsen bij de laatste 64 spelers die strijden voor de Gibraltar Open snookertitel. In de Engelse enclave ging de 23-jarige Limburger met 4-1 onderuit tegen de Engelsman Martin O'Donnell (WS-86).

Brecel nam in de eerste frame een 40-0-voorsprong maar het was de 31-jarige O'Donnell die dankzij een 49 break de frame won. De 23-jarige Limburger kreeg in frame twee als eerste een kans waaruit hij slechts 35 punten kon scoren. O'Donnell potte een 84 break weg voor een 2-0 voorsprong.

Frame drie was voor de China Championship winnaar, maar de foutenlast van de nummer dertien op de wereldranglijst was te groot. O'Donnell potte achtereenvolgens nog breaks weg van 55 en 134 voor een afgetekende 4-1-overwinning.

Uitslag vierde ronde

Martin O'Donnell (Eng/86) - Luca Brecel (Bel/13) 4-1

64/50 - 84(84)/35 - 32/86 - 76(55)/0 - 134(134)/0.