Luca Brecel kent slechte start maar neemt toch eerste horde op het UK Championship snooker GVS

29 november 2018

15u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 13) heeft zich dankzij een 6-4-overwinning tegen de Chinees Fan Zhengyi (WS 120) geplaatst voor de tweede ronde op het UK Championship snookertoernooi (950.000 euro) in het Engelse York.

Vooral in het begin van de wedstrijd had de Limburger het moeilijk. Zo miste hij een aantal kansen en was zijn positiespel niet echt schitterend. Zo won Zhengyi de eerste drie frames, waarbij hij vooral in de derde frame het geluk aan zijn zijde had. Brecel sloeg echter terug en dichtte de kloof in een mum van tijd met breaks van 55, 103 en 50. Zijn 17-jarige tegenstrever won even later frame zeven, maar in de volgende drie frames was Brecel duidelijk de betere. Met nog breaks van 71 en 61 werd het 6-4.

In de tweede ronde neemt Brecel het op tegen de Engelsman Liam Highfield (WS 55). Die versloeg Brecel twee jaar geleden in de tweede voorronde op het WK. Voorheen toonde Highfield zich ook al de beste in de Paul Hunter Classic.

Uitslag eerste ronde

Luca Brecel (Bel/13) - Fan Zhengyi (Chn/120) 6-4

54/72 - 43/65 - 59/68 - 79(55)/1 - 103(103)/0 - 66(50)/38 - 2/64 - 67/7 - 99(71)/0 - 82(61)/1.