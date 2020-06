Luca Brecel imponeert in finale Champions League en heeft tweede grote toernooizege beet: "Ongelooflijk blij mee” XC

12 juni 2020

05u53 136 Snooker Geweldige prestatie van Luca Brecel (WS-37). Onze landgenoot, 25 intussen, heeft de eindzege in de Championship League snooker gepakt. In de finalegroep startte de Limburger met een vlotte 3-0-zege tegen voormalig wereldkampioen Stuart Bingham (WS-13), waarna hij tegen de Welshman Ryan Day (WS-36) en tegen Ben Woollaston (WS-38) 2-2 gelijkspeelde.



Brecel schitterde tegen Bingham met twee centuries, 105 en 106, en hield het tegen Day met breaks van 85 en 57 iets meer bescheiden. Tegen Woollaston moest hij nog alles uit de kast halen om het broodnodige gelijkspel uit de brand te slepen. Nadat hij opende met een 67 break, zag het er erg rooskleurig uit voor “The Belgian Bullet”, maar Woollaston antwoordde met twee centuries op rij: 141 en 126. Uiteindelijk sloot Brecel het hoogstaande partijtje snooker op gepaste wijze af met een 111 century.

“Hier ben ik ongelooflijk blij mee”, reageerde Brecel. “Dat laatste frame was wellicht de grootste test in mijn carrière. Want Ben was zo goed aan het spelen, ik kon me geen fout veroorloven. Normaal blijf ik altijd heel rustig, maar dat was nu niet het geval. Ik was erg nerveus en stond te trillen. Eens ik aan 50 à 60 punten zat, wist ik wel dat ik niet meer ging missen, maar daarvoor was het bibberen.”

There's a quote about running: 'The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.' Snooker said it would come back safely and it did. @CLSnooker was a great feat of organisation. Congrats to Luca Brecel and everyone backstage who made it happen. pic.twitter.com/Zh8PqTVm3a David Hendon(@ davehendon) link

Drie dagen in quarantaine

“Ik ben hier een paar keer voor over en weer van België moeten komen, was hier ook zondag al, moest pas woensdag spelen en heb dus drie dagen in quarantaine moeten blijven. Maar als je het toernooi wint, maakt dat allemaal niet meer uit. Dit is geweldig. En dat ik me hiermee plaats voor het Champion of Champions (in november eveneens in Milton Keynes), is een heel mooie bonus.”

Het is de tweede grote toernooizege voor Brecel. De Championship League is wel geen rankingtoernooi. Het China Championship, dat hij in 2017 won, is dat wel. Aan zijn zege in het eerste toernooi na een maandenlange onderbreking wegens de coronapandemie, hield Brecel 30.000 pond (27.000 euro) over. De trofee werd Brecel niet overhandigd, die moest hij wegens de coronamaatregelen zelf oppakken.

"If there was a crowd here, they would have torn the house down."



We agree, Ken. What an escape from the Belgian Bullet.#ChampionshipLeague pic.twitter.com/QmfDoVEedw Championship League(@ CLSnooker) link

🏆 Brecel has won the https://t.co/Z38GE5f6Il Championship League!



What a response in the final frame, capping his win off with a century break of #ChampionshipLeague pic.twitter.com/uEp4Hl3Ru4 Championship League(@ CLSnooker) link

Back with a bang!



Brecel makes a break of 85 to lead Ryan Day 1-0. What a great start by the Belgian Bullet once again.#ChampionshipLeague pic.twitter.com/qpxLqhkfEG Championship League(@ CLSnooker) link