Luca Brecel heeft ticket voor halve finales beet in China Open



05 april 2019

11u40

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel heeft zich met knap snooker geplaatst voor de halve finales op het China Open (1,17 miljoen euro). In Peking zette hij in de kwartfinale de Schot Alan McManus (WS 60) met 6-1 aan de kant.

De 24-jarige Limburger zat meteen in zijn ritme en potte in de openingsframe een 139 break weg. De 48-jarige McManus, onder meer ex-winnaar van The Masters, pakte frame twee met een 54 break. Brecel antwoordde met breaks van 130 en 108 en stond bij de pauze 3-1 voor.

In frame vijf potte McManus, drievoudig halvefinalist op het WK, 40 punten weg maar Brecel nam over met een 59 break. In de twee volgende frames noteerde de “Belgian Bullet” nog breaks van 66 en 95, goed voor een afgetekende overwinning en dit in twee uur tijd.

Opvallend: Brecel speelt vaker goed in het Oosten. Hij won er eerder het China Championship. In de halve finale neemt onze landgenoot het op tegen man in vorm Neil Robertson (WS-7), de wereldkampioen van 2010. “The Thunder from Down Under” zette in zijn kwartfinale de Engelsman Sam Craigie (WS 93) met 6-0 aan de kant.

Eerder dit seizoen won de 37-jarige Robertson de Riga Masters en de Welsh Open en speelde hij de finale van het Players Championship en het Tour Championship, waarin hij telkens zijn meerdere moest erkennen in Ronnie O’Sullivan. Leuk extraatje voor Brecel, hij is nu zeker van zijn plaats op de hoofdtabel van het wereldkampioenschap snooker, dat op 20 april van start gaat in de Crucible van Sheffield.