Luca Brecel grijpt naast kwartfinale European Masters snooker in Lommel

05 oktober 2018

06u40

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 12) is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale op het European Masters snookertoernooi (450.000 euro) in Lommel. De Engelsman Anthony Hamilton (WS 28) was met 4-3 net iets beter dan onze landgenoot.

In een wedstrijd met twee gezichten nam Hamilton een blitzstart. Met onder meer breaks van 51 en 68 stond het in een mum van tijd 2-0 voor de 47-jarige Hamilton, die vorig jaar het German Masters won. Ook frame drie was voor Hamilton. In de vierde frame zag Hamilton op een cruciaal moment de witte bal in de pocket verdwijnen. Brecel pakte de frame.

In de twee volgende frames was het de 23-jarige Limburger die domineerde en met breaks van 72 en 78 de bordjes gelijk hing. In de beslissende frame kreeg Brecel als eerste een kans maar hij miste de zwarte bal. Hamilton scoorde 46 punten, Brecel scoorde 33 punten tegen waarna hij de kans liet liggen op de overwinning. Hamilton potte nog 22 punten weg wat volstond voor een plaats in de kwartfinale.

Ook Mark Selby is uitgeschakeld. De nummer één van de wereld verloor met 4-2 van de Welshman Ryan Day (WS 14).

Uitslag achtste finale:

Anthony Hamilton (Eng/28) - Luca Brecel (Bel/12)

94(51)/0 - 70(68)/38 - 89/20 - 51/73 - 0/91(72) - 0/82(78) - 68/33