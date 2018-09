Luca Brecel grijpt maar net naast finale op WK snooker 6 Red Redactie

07 september 2018

14u32 0 Meer Sport Luca Brecel is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de eindstrijd op het WK snooker 6 Red. In zijn halve finale moest onze landgenoot de duimen leggen tegen Ding Junhui: 6-7.

Dat Ding Junhui een taaie brok zou worden, was voor de wedstrijd al bekend. De Chinees schreef in 2016 namelijk het toernooi al op zijn naam. Uiteindelijk beet Brecel er ook zijn tanden ook op stuk. In het beslissende frame trok Ding Junhui aan het langste eind. De 23-jarige Limburger strandde zo op een zucht van een finaleplaats.