Luca Brecel blijft kwakkelen, nu ook snelle exit op World Open Redactie

29 oktober 2019

17u54

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS-28) is er in het Chinese Yushan niet in geslaagd zich voor de zestiende finales van het World Open te plaatsen. Geplaagd door een schouderblesure verloor de 24-jarige Limburger in de eerste ronde met 5-2 van Michael Holt (WS-44), die hij in drie vorige duels wel telkens verslagen had.

Mede dankzij een 89 break wiste Brecel wel nog een 2-0 achterstand uit, vervolgens kwam hij helemaal niet meer in het stuk voor. Holt stormde met breaks van 94, 52, 68 en 124 naar de zege.

Het loopt dit seizoen niet van een leien dakje voor Brecel. Ook in het Riga Masters en het English Open ging hij er in de eerste ronde uit, in het International Championship in de tweede. In het China Championship, een toernooi dat hij in 2017 won, schopte hij het tot de derde ronde (1/16 finales).

Trump wel door

Wereldkampioen en ‘s werelds nummer een Judd Trump plaatste zich vandaag wel voor de zestiende finales, al gebeurde dat met de hakken over de sloot. Hij versloeg Sam Craigie met 5-4. Na breaks van 56, 113 en 144, de hoogste van het toernooi, leek er geen vuiltje aan de lucht voor “The Ace in the Pack”. Met breaks van 104 en 5§ sleepte Craigie echter nog een beslissend frame uit de brand.