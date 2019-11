Luca Brecel bereikt tweede ronde Noord-Iers Open snooker YP

12 november 2019

08u41

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS 34) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Noord-Iers Open snookertoernooi (405.000 pond/470.000 euro). In de Waterfront Hall van Belfast versloeg hij de Pool Adam Stefanow (WS 91) met een 4-0.

In de eerste frame, waarin beide spelers enkele kansen onbenut lieten, was het de 24-jarige Limburger die een 1-0 voorsprong nam. Brecel won vervolgens de tweede frame met een 70 break. In frame drie lukte onze landgenoot een 43 en een 44 break waarmee hij op een frame van de overwinning kwam. Stefanow potte in de vierde frame een 50 break weg, maar Brecel counterde met een 76 break.

Met de overwinning nam Brecel revanche voor het 4-1 verlies tegen Stefanow vorige maand tijdens de Engelse Open. In de tweede ronde neemt Brecel het op tegen de winnaar van de partij tussen de Engelsman Matthew Selt (WS 29) en de Welshman Daniel Wells (WS 56).

Uitslag eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/34) - Adam Stefanov (Pol/91) 4-0

73/26 - 84(70)/14 - 87/0 - 76(76)/50(50)