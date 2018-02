Luca Brecel bereikt na haperende start toch tweede ronde Wales Open snooker YP

27 februari 2018

13u49

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-14) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op het Wales Open snookertoernooi. In het Welshe Cardiff versloeg hij de Ier Josh Boileau (WS-107) met 4-2.

Vooral in het begin van de wedstrijd liep het echt niet vlot voor Brecel. Zo potte hij in de eerste frame een 45 break weg, maar na een misser pakte de 22-jarige Boileau de eerste frame. In de tweede frame potte de 22-jarige Limburger een 37 break weg, maar weerom liep het fout waarna Boileau een 67 break lukte voor een 2-0 voorsprong.

In frame drie kwam de China Championship-winnaar beter in zijn ritme wat zich vertaalde in een 50 break en framewinst. Boileau liet zich nu ook betrappen op enkele foutjes die Brecel afstrafte met een 89 break. In de twee volgende frames domineerde Brecel en moest Boileau het spel ondergaan wat resulteerde in een 4-2 overwinning.

In zijn volgende wedstrijd neemt Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Pakistaan Hamza Akbar (WS-124) en de Engelsman Mike Dunn (WS-43).

Uitslag eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/14) - Josh Boileau (Ier/107)

45/73 - 37/68(67) - 81(50)/53 - 100(89)/4 - 71/11 - 65/13 PJB/