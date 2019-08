Luca Brecel bereikt hoofdtabel in China Championship snooker Redactie

17 augustus 2019

20u27

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS 25) heeft zich geplaatst voor de eindfase op het China Championship snookertoernooi. In het Engelse Barnsley versloeg hij in de tweede voorronde de Chinees Anda Zhang (WS 72) met 5-1.

Brecel, die de eerste frame won, moest in frame twee een achterstand wegwerken. Hij deed dit met enkele stevige snookers waarna hij een 39 clearance lukte voor een 2-0 voorsprong. In frame drie potte de 24-jarige Limburger, die het toernooi in 2017 won, een 101 break weg. Zhang kon met een 64 break zijn achterstand herleiden tot twee frames, maar in de twee volgende frames lukte onze landgenoot nog breaks van 65 en 60 voor een 5-1 overwinning.

Uitslag tweede voorronde

Luca Brecel (Bel/25) - Anda Zhang (Chi/72) 5-1

59/31 - 46/42 - 116(101)/1 - 41/76(64) - 65(65)/43 - 74(60)/25.