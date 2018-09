Luca Brecel bereikt halve finales op WK snooker 6 Red Redactie

06 september 2018

15u45

Bron: Belga 2 Meer Sport Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de halve finales op het WK snooker 6 Red. In het Thaise Bangkok versloeg de 23-jarige Limburger de Engelsman Tom Ford met 6-3.

Brecel nam de beste start en won de eerste twee frames. Ford, die in de kwartfinales na een thriller zijn landgenoot Mark Selby had uitgeschakeld, sloeg echter terug en pakte de drie volgende frames. Brecel won met slim snooker de vier volgende frames, waarin hij slechts zeven punten liet tegenscoren.

Eerder versloeg Brecel in de kwartfinales de Welshman Ryan Day met 6-3. In de halve finale, die naar een best of 13 frames wordt gespeeld, neemt Brecel het op tegen Ding Junhui. De Chinees schreef het toernooi in 2016 op zijn naam.

Uitslag:

Luca Brecel (Bel) - Tom Ford (Eng) 6-3

46/0 - 66/0 - 0/62 - 9/48 - 6/55 - 65/0 - 64/0 - 45/7 - 42/0