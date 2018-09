Luca Brecel bereikt achtste finales WK 6 Red snooker Redactie

05 september 2018

13u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het 6 Red World Championship snooker. In de Thaise hoofdstad Bangkok versloeg hij thuisspeler Noppon Saengkham met 5-1.

Brecel speelde een sterke en uitgekookte wedstrijd, waarin hij een 3-0 voorsprong nam na onder meer een 52 break. Saengkham, die in 2015 de halve finale speelde en dit seizoen ook al halvefinalist was in de World Open, won de vierde frame met een 53 break. In de twee volgende frames potte Brecel nog een 52 break weg voor een afgetekende 5-1 overwinning. De 23-jarige Limburger, die net als Marco Fu en Saengkham twee overwinningen telt, gaat als eerste uit de groep naar de eindfase met het beste framesaldo. Ook Fu gaat verder.

Uitslagen:

Groep G

Luca Brecel (Bel) - Noppon Saengkham (Tha) 5-1

61(52)/15 - 44/19 - 31/24 - 1/54(53) - 59/0 - 52(52)/13

Marco Fu (HKo) - Kurt Dunham am. (Aus) 5-3

61(61)/0 - 35/46 - 57(57)/0 - 0/43 - 15/33 - 71(71)/0 - 30/17 - 36/28 JKE/