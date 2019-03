Luca Brecel bereikt achtste finales op Indian Open XC

01 maart 2019

19u50

Luca Brecel (WS 13) heeft zich vlot geplaatst voor de achtste finales op het Indian Open snookertoernooi (375.000 euro). In Kochi zette hij in de tweede ronde de Engelsman Andrew Higginson (WS 55) met 4-1 aan de kant.

De 23-jarige Limburger had genoeg aan een 40 break om de eerste frame te winnen. In de twee volgende frames potte Brecel breaks weg van 109 en 100, wat meteen zijn 101ste en 102de century was in zijn professionele loopbaan.

In frame vier leek Brecel de klus te klaren, maar Higginson produceerde enkele mooie snookers waarmee hij de frame won met één punt. In frame vijf potte onze landgenoot nog een 96 break weg voor de overwinning. In de achtste finale neemt Brecel het op tegen de Schot Scott Donaldson (WS 57).

Uitslag:

Luca Brecel (Bel/13) - Andrew Higginson (Eng/55) 4-1

59/22 - 109(109)/7 - 120(101)/12 - 54/55 - 96(96)/6