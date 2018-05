Luc Van Lierde over uniek Ironmanrecord 41-jarige Vanhoenacker: “Goeie carrosserie en ijzersterk in het hoofd” Bart Fieremans

07 mei 2018

07u14 0 Meer Sport “Marino, you’re a beast.” Dat berichtje – in Ironmankringen een compliment - kreeg Marino Vanhoenacker na zijn uniek record toegestuurd van Luc Van Lierde, ex-winnaar van de legendarische Ironman in Hawaï. Vanhoenacker is na zijn triomf in het Australische Port Macquarie de enige atleet die op alle vijf continenten een Ironman won.

De teller dikt ook aan: Vanhoenacker heeft al zeventien Ironmans gewonnen, ook dat is een record. En zeggen dat hij al 41 jaar oud is. “Ik vind het vooral straf dat hij dat op die leeftijd nog allemaal kan opbrengen”, reageert Van Lierde. “Dat Marino talent heeft weten we allemaal, maar dat zijn lichaam dit nog toelaat is niet voor iedereen weggelegd. Hij bezit een sterke carrosserie die het nog niet heeft begeven. Ook mentaal is trainen voor een Ironman van het zwaarste dat er is in de uren opbouw.”

Van Lierde kan het weten: hijzelf stopte in 2009 als proftriatleet zijn carrière op 40-jarige leeftijd. Zijn laatste race was de Ironman van Hawaï met een 52ste plek. In 1996 en 1999 beleefde hij in Hawaï zijn opperste Ironman-triomf. Van Lierde trainde later ook drie jaar lang Vanhoenacker met het oog op die legendarische wedstrijd, maar de omstandigheden zaten nooit optimaal mee om daar succes te hebben.

“Op een bepaald moment had Vanhoenacker zeker het talent en de motor om in Hawaï te winnen, maar dat hangt van zoveel factoren af”, zegt Van Lierde. “De allergrootste in Hawaï, Mark Allen, won zes keer in Hawaï, maar is daarvoor ook drie of vier keer tegen de muur gelopen. Vanhoenacker is ook altijd iemand geweest die de race in een Ironman wil maken, en af en toe liep dat eens fout af. Dat is de aard van het beestje. Met het ouder worden ga je wat tactischer te werk. Het siert Vanhoenacker dat hij blijft gaan en dit allemaal blijft doen.”

Ook Paul Van Den Bosch van Energy Lab en een trainingsexpert in triatlon, neemt zijn hoed af voor Vanhoenacker: “Zoals ik dit vanop afstand inschat is zijn prestatie gigantisch. Hij lukte in Australië opnieuw een wereldtijd en liet met McKenzie niet de eerste de beste achter zich. Ik vind het vooral straf dat Marino sinds 2005 over een tijdspanne van dertien jaar op 2013 na elk jaar een Ironman wint, en soms zelfs twee op een jaar. Er zijn weinig mensen die zo constant presteren, en dat kan je alleen volhouden als je het hele jaar, dag in en dag uit, toegewijd voor je sport leeft en traint. En op die leeftijd moet je het ook mentaal kunnen blijven opbrengen dat te doen. Marino lijkt onverslijtbaar. Een Sven Nys was ook bijna 40 toen hij stopte, maar Vanhoenacker is al 41.”