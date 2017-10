Louise Carton mist begin van het veldloopseizoen DMM

Louise Carton, winnares van de voorbije drie edities van de CrossCup, moet het begin van het winterseizoen aan zich laten voorbijgaan. Ze is vermoeid en last noodgedwongen een rustperiode in.

Het regelmatigheidscriterium in het veldlopen, dat vanaf dit seizoen als de EasyKit CrossCup door het leven gaat, moet het in het begin van het seizoen zonder de sterkste vrouwelijke atlete doen. Louise Carton geeft minstens voor de eerste manche op 22 oktober in Gent forfait, en misschien ook voor volgende manches.



"Ik betaal nu de prijs voor de vermoeidheid die ik de voorbije jaren heb opgebouwd. Ik wilde iets te graag voldoen aan de verwachtingen. Rusten tot ik me beter voel is nu de enige oplossing", aldus de 23-jarige atlete uit Oostende. "De CrossCup in Gent komt hoe dan ook te vroeg. Daarna wordt het nog even afwachten." Op 10 december staat in het Slowaakse Samorin al het EK veldlopen op de agenda. Louise Carton had afgelopen zomer veel last aan de rug en kwam nooit in de buurt van een selectie voor het WK atletiek in Londen.

