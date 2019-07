Louis Croenen start WK veelbelovend met olympisch ticket op 200m vlinder, maar sneuvelt in halve finale Bart Fieremans in Zuid-Korea

23 juli 2019

14u50

Bron: Eigen berichtgeving 1 WK zwemmen Louis Croenen begon scherp aan zijn WK. In de series van de 200m vlinder plaatste hij zich als gedeeld zesde vlot voor de halve finale. Met zijn chrono van 1:56.35 dook hij ook onder de olympische limiet (1:56.48) van de Spelen in Tokio 2020. In de halve finale ging het echter een stuk minder.

“Goed dat die limiet al ‘binnen’ is, dat is een hele geruststelling”, zei Croenen na zijn reeks. “Ik hoop in de halve finale dus nog beter te doen.” Dat lukte helaas niet. Croenen klokte af in 1:59.12, een heel stuk trager dan vanochtend. Met de 15de tijd op 16 halvefinalisten greep hij zo naast een tweede WK-finale op de 200m vlinder. Vier jaar geleden werd Croenen zevende in het Russische Kazan, waar hij met 1:55.39 zijn Belgisch record zwom.

“Ik raakte totaal verkrampt”

Croenen had geen directe verklaring voor zijn spectaculaire inzinking in de laatste 50m. “Ik had wel een slechte start genomen. Ik kwam wat scheef in het water en zwom daarna wellicht te geforceerd. Maar ik had niet de indruk dat ik echt achter lag. De tussentijden waren niet zoveel anders dan deze ochtend. Maar in de laatste vijftig meter verzuurden mijn benen én mijn armen. Ik raakte totaal verkrampt.”

Samen met zijn coach Ronald Gaastra gaan ze nu het hoe en wat analyseren, want zoiets overkwam Croenen in een groot kampioenschap nooit eerder. “Neen. Ik was wel niet de enige zwemmer hier met een rare trage tijd. Nogal wat zwemmers in Gwangju waren ziek geworden, maar ik kan niet zeggen dat ik me ziek voelde. We moeten nu onderzoeken wat de reden kan zijn. Want ik wil ook nog presteren op de 4x200m.”

En zo stapte Croenen met een hoofd vol twijfels het Nambu Aquatics Centre in Gwangju de bus op naar het atletendorp. Alleen de olympische kwalificatie bij zijn ochtendtijd kon het leed wat verzachten: “Maar dat is maar een troostprijs.”