Louis Croenen op schema voor finaleplek: “Deze namiddag nog iets rapper” - Lecluyse: "Lastiger met journalisten te praten dan wedstrijden te doen" Bart Fieremans in Glasgow

04 augustus 2018

13u16 0 Meer Sport Louis Croenen hoopt zich op dit EK weer in de kijker te zwemmen. Met de achtste tijd (1:57.11) in de reeksen van de 200m vlinder – uitgezuiverd naar de zesde plek door het wegvallen van twee Hongaren – nam Croenen een gezwinde start. Vanavond wil hij onder de 1:57 duiken om een finale te zwemmen: voor zijn status een must om het EK geslaagd te noemen.

Croenen had nog duidelijk marge bij de reeksen. “Ik ben wat traag gestart, maar daarna kwam ik beter in mijn slag. De tweede honderd meter heb ik kunnen doorduwen. We moeten eerlijk zijn: er zou al iets heel fout moeten gaan om er niet bij te zijn voor de halve finales. Rapper dan dit moest het niet zijn, dat zal het straks wel moeten zijn.”

In de halve finale (18u40 Belgische tijd) wil Croenen onder de 1:57 duiken. Hij acht dat nodig om bij de topacht te zijn. “Als ik nu de tijden bekijk, zijn er vijf veel sneller en is er na mij ook een gat. Maar het is altijd moeilijk te voorspellen. Het maakt mij niet uit of ik als eerste of als achtste doorga, maar ik wil er wel bij zijn. Ik mag ook niet te relaxed zijn. Ik heb vooral de indruk dat dit nummer in de de breedte sterker is. Er zijn er nu toch al een stuk of vijf die onder de 1:56 gezwommen hebben, vier jaar geleden had je een medaille met 1:55.9. De trend is nu eenmaal dat het steeds sneller gaat.”

En daar is de 18-jarge Hongaar Kristof Milak een voorbeeld van. We mogen hem nu al opschrijven als de man die goud gaat pakken op dit EK. Een nieuw fenomeen. In de reeksen van de 200m vlinder liet hij de rest al een poepje ruiken met een tijd van 1:54.17. “Daar zal niemand aankunnen”, zegt Rik Valcke, trainer van Croenen. “Hij heeft van in het begin duidelijk gemaakt dat goud voor hem zal zijn. Maar vanaf de derde plek is het spannender.” Ook Croenen ziet Milak als buiten categorie. “Ik kende hem niet zo goed, omdat hij van de jeugd overkomt. Maar als je hem ziet zwemmen, ziet dat er redelijk indrukwekkend uit. En hij is niet alleen goed in de vlinderslag. Hij kan ook de vrije slag, de wisselslag en het maakt niet uit of het de 100m, 200m of 400m is.” Met die polyvalentie lijkt hij wel Phelps-achtig. “Het is altijd moeilijk te vergelijken, maar hij zal er niet ver van zitten”, zegt Croenen: “Milak zal ook in de Spelen van Tokio al medailles willen halen.”

Sowieso zijn de Hongaren sterk vertegenwoordigd in de vlinderslag op dit nummer. Liefst vier van de vijf beste resultaten in de reeksen zijn gezwommen door een Hongaar. omdat er slechts twee per land mogen doorgaan, vielen er twee af. Onder hen niemand minder dan Laszlo Cseh, jarenlang absolute wereldtop.

Lecluyse: “Ik vind het lastiger te babbelen met alle journalisten dan de wedstrijd te doen"

Schoolslagspecialiste Fanny Lecluyse stapte blijgezind uit het zwembad na haar 100m. Met een chrono van 1:08.17 plaatste ze zich als twaalfde voor de halve finales. Er kon zelfs een grapje af in de mixed zone van de pers: “Ik vind het lastiger te babbelen met alle journalisten dan de wedstrijd te doen.”

Maar ze was dus tevreden over haar tijd in de reeks, niet zo gek ver van het Belgisch record (1:07.29) dat ze drie jaar geleden op het WK in Kazan zwom. “De eerste race is altijd spannend – hoe gaat het zijn? – maar ik denk wel dat ik meteen in het goeie ritme zat. Ik startte zoals ik moest, en heb de tweede vijftig proberen aan te houden. Maar als ik wil doorgaan naar de finale, moet het nog een stukje sneller.” Lecluyse zet zichzelf niet onder druk: “Ik ga niet stressen en zeggen: ‘Ik moet dit of dat.’ Maar ik voel me goed en de zes weken voorbereiding zijn goed verlopen. Ik ga proberen hard te zwemmen en te genieten.”