Los Angeles eert Kobe Bryant, Jordan legt Staples Center in een deuk met grap over foto die hem al jaren achtervolgt Redactie

25 februari 2020

08u04

Bron: AD 10 Meer sport Basketballegende Kobe Bryant, die op 26 januari 2020 samen met zijn dertienjarige dochter Gianna en zeven anderen overleed bij een helikoptercrash, werd gisteren herdacht in het Staples Center. Het stadion is de thuisbasis van de LA Lakers, het basketbalteam waar Bryant twintig jaar voor speelde en waarmee hij vijf keer de NBA won.

Michael Jordan, Shaquille O’Neal, James Harden, Kanye West, Kim Kardashian, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Phelps, Steph Curry, Pau Gasol, Kyrie Irving, Dwyane Wade, Jennifer Lopez en Beyoncé Knowles behoorden tot de ruim 20.000 aanwezigen. Vanessa Bryant, de weduwe van Kobe, hield daarnaast een indrukwekkende toespraak. Ze vocht tegen de tranen, maar na een daverend applaus van alle aanwezigen lukte het haar om een mooie ode te brengen aan haar Gianna en Kobe.

“Papa’s kindje, maar hield ook van mij”

“Bedankt allemaal voor jullie komst en jullie gebeden. Gianna Bryant is een van de liefste meisjes die ik kende. Ze was papa’s kindje, maar ze hield ook van mij. Ze was mijn beste vriendin”, vertelde Vanessa. “Ze maakte de lekkerste chocoladekoekjes, was competitief, net als haar vader. Haar lach was als een zonneschijn. Ze had de mooiste lach ter wereld. Het was haar gave om net als Kobe alles te onthouden. Ze was een geweldige danseres, hield van alle sporten. Gigi had zelfvertrouwen, maar was niet arrogant. Ze wilde het beste voor iedereen. Ze leerde Mandarijn, Spaans en was op weg een geweldige basketbalster te worden.”

“Gianna was altijd zichzelf, een geweldig persoon. Ze gaf de beste knuffels en kussen. Zachte lippen, net als haar vader. We hielden van elkaar. Ik mis haar sarcasme, kusjes en lach. Ze fleurde mijn dag op, en ik mis het om naar haar mooie gezicht te kijken. Op haar bruiloft zal ik haar niet kunnen vertellen hoe mooi ze eruit ziet. Ze was vol leven en had de wereld nog zoveel meer te bieden. Ik kan een leven zonder haar niet voorstellen. Ik hou van je.”

Daarna sprak ze ook mooie woorden over haar man, Kobe. “Voor iedereen was hij Mamba. Voor mij was hij de liefste man en een geweldige vader. Hij was mijn alles. Ik was zijn eerste liefde, zijn vrouw, beste vriend en beschermer. Hij was een gentleman, heel romantisch. Elk jaar keek ik weer uit naar verjaardagen of Valentijnsdag. Hij deed altijd iets speciaals. We hoopten samen oud te worden: twee lieve mensen die van elkaar hielden. Vlak voordat ze overleden, stuurde hij een lief berichtje. We zouden samen iets gaan doen zonder kinderen. Het is er niet meer van gekomen.”

“Hij hield ervan om de meiden van school te halen en tijd met ze door te brengen. Gekke liedjes zingen onder de douche. Hij had magische armen waarin de meiden altijd binnen no time in slaap vielen. Hij keek gerust meidenfilms met zijn dochters. Hij had een gevoelig hartje. Als ik te laat kwam voor zijn wedstrijden, was hij bezorgd en vroeg hij de beveiliging waar ik was. Ik wil dat mijn dochters hem zullen herinneren als de geweldige vader die hij was. Kobe en Gigi waren zo makkelijk om van te houden. Ze waren grappig, blij en hielden van het leven. Schat, zorg goed voor Gigi, dan zorg ik voor Natalia, Bianka en Coco (Capri). Veel plezier in de hemel en rust zacht.”

Heartbreaking.

Things are so much more important than winning a bikerace or even just racing..

😰❤️ https://t.co/iBLfdbMqAm Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link

Emotionele Michael Jordan

Ook Michael Jordan stapte het podium op voor een eerbetoon. “We waren heel hechte vrienden. Kobe was als een klein broertje voor me. Iedereen sprak maar over de vergelijkingen tussen ons. Ik wilde alleen maar over Kobe praten. Hij stuurde me altijd berichtjes. Op elk tijdstip van de dag. Basketbal was zijn passie. Een passie zoals die van niemand anders. We spraken over basketbal, over familie, over alles. En nu sta ik hier te huilen. Dat doet Kobe met me. “

“Kobe was een geweldige vader en een geweldige man. Niemand weet hoeveel tijd we nog hebben op deze wereld. En daarom moeten we van elk moment genieten en moeten we zoveel mogelijk momenten doorbrengen met de mensen van wie we houden. Met Kobe is er ook een stukje van mij overleden en ook een stukje van jullie. We koesteren de herinneringen en leren daarvan. Rust in vrede, klein broertje.”

(Lees verder onder de foto)

Wenende meme

Jordan wist wel het hele Staples Center aan het lachen te brengen tijdens z'n speech. Op het internet circuleert al enkele jaren een meme (een grappige foto), waarin Jordan wenend voor zich uit staart. De basketlegende hield het op het podium gisteren ook niet droog en verwees met een kwinkslag naar die meme. “Nu moet ik weer naar een nieuwe wenende meme kijken voor de volgende... Ik zei het nog tegen mijn vrouw dat ik niet opnieuw zou wenen, want ik wilde geen nieuwe meme voor de komende drie, vier jaar.” Het Staples Center lag even krom van het lachen, en ook bij Jordan zelf kon er een glimlach af. “Dit is wat Kobe Bryant met mij doet”, sloot een geëmotioneerde Jordan af.