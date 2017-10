Los Angeles Dodgers met verpletterende zege naar World Series PL

Bron: ANP 0 AFP Meer Sport De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben met een verpletterende 1-11-zege bij de Chicago Cubs de World Series bereikt. Los Angeles won de best-of-seven serie met 4-1 en mag zich het komende jaar kampioen van de National League noemen.

De laatste keer dat de Dodgers de World Series wonnen, was in 1988. Hun tegenstander moet komen uit de tweestrijd in de American League tussen Houston Astros en New York Yankees. In die serie leidt New York met 3-2 in wedstrijden en heeft dus nog één zege nodig. De zesde wedstrijd is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Houston. De World Series beginnen op dinsdag 24 oktober. De ploeg die in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie als eerste vier duels wint, wordt de opvolger van de Chicago Cubs.