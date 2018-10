Loopster “onder extreme druk” breekt been tijdens marathon, waarna ze aan verschrikkelijke onderneming begint op handen en knieën TLB

25 oktober 2018

10u06

De Japanse loopster Rei Iida heeft zondag ongetwijfeld één van de meest opmerkelijke (aflossings)marathons ooit afgewerkt. Niet omdat de 19-jarige universiteitsstudente een indrukwekkende tijd op de tabellen zette, maar wel omdat ze uitpakte met een ongezien staaltje doorzettingsvermogen. Iida liep op het einde van haar deel een beenbreuk op bij een ongelukkige val, maar aan opgeven dacht ze niet.

Iida was zondag bezig aan haar 3,5 kilometer van een aflossingsmarathon (41km) toen het noodlot toesloeg. Op 220 meter van het aflossingspunt, belandde de amateuratlete ongelukkig tegen de grond. De gevolgen waren echter niet te overzien: een gebroken rechterbeen. Maar in plaats van de handdoek te gooien, zetten Iida haar tocht voort...op handen en knieën. Ook dat had gevolgen: flink wat vel bleef aan het asfalt plakken, waardoor de atlete ook fel begon te bloeden.

De ploeggenote die Iida moest aflossen, was zichtbaar geëmotioneerd door de onverzettelijkheid van de Japanse. Sportcommentator Tetsuhiko Kin, die zelf ooit deelnam aan de wedstrijd, was echter minder verrast. Volgens Kin staan loopsters die onderdeel zijn van een aflossingsteam onder een enorme mentale druk. “Iida was vastberaden om het aflossingspunt te halen. Dat ze haar ploeggenote zag staan vanaf de plaats van haar val, zal zeker een rol gespeeld hebben.”

Jury op de korrel genomen

Iida krijgt heel wat lof voor haar actie, maar de organisatoren van de wedstrijd worden op de korrel genomen. Zijn moesten de loopster - die overduidelijk pijn leed - tegen zichzelf beschermd hebben, zo klinkt het. Naar verluidt konden de officials langs het parcours niet meteen contact legen met het hoofd van de wedstrijdjury. Wanneer dat dan toch lukte, had de Japanse haar 3,5 kilometer al bijna helemaal afgelegd.

“Ook toen twijfelde in nog fel om haar te laten stoppen. Maar omdat ze toch bijna was aangekomen, heb ik besloten om haar de kans te geven om haar doel te bereiken”, reageerde het hoofd van de wedstrijdjury achteraf. Na haar aankomst werd de atlete meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar kwam een breuk in haar rechterbeen aan het licht. Om die breuk te laten helen, moet Iida vier maanden rusten.

Iwatani Sangyo Co, de ploeg van de onfortuinlijke loopster, noemt het voorval in een communiqué “erg jammerlijk”. Hisakazu Hirose, de manager van het team die uiteindelijk besliste om zijn ploeg toch uit de race te halen, gaf ook aan dat hij vindt dat de organisatie niet correct gehandeld heeft. Ondertussen excuseerde Iida zich bij haar ploeggenotes.