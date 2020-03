Loodzware tijden voor Mayweather: nu verliest ‘Money’ ook de man die hem groot maakte als bokser YP

18 maart 2020

11u32

Boksen 't Zijn loodzware tijden voor Floyd Mayweather Junior. De 43-jarige Amerikaan, die recent nog zijn ex en moeder van drie van z'n kinderen verloor, moet nu ook afscheid nemen van zijn oom en gewezen coach Roger Mayweather afgeven. Hij werd amper 58.

Dat Floyd Mayweather Jr. uitgroeide tot een van de beste boksers ooit, is volgens velen voor een groot deel de verdienste van de betreurde Roger. Die stond mee in de ring toen Floyd er in 1996 aan begon als profbokser. Tussendoor werd ‘Money’ ook even gecoacht door zijn vader, maar het was toch vooral Roger die tussen 2000 en 2012 van hem een onklopbare bokser maakte.

Mijn oom was een van de belangrijkste mensen in mijn leven, zowel in als buiten de ring Floyd Mayweather Jr.

Recent ging de toestand van Roger, die naar verluidt af te rekenen kreeg met onder meer diabetes, echter serieus achteruit, waarna zijn neefje het nieuws over zijn overlijden gisteren naar buiten bracht. “Mijn oom was een van de belangrijkste mensen in mijn leven, zowel in als buiten de ring”, aldus een verslagen Mayweather Jr. “Hij was een groot kampioen en een van de beste trainers in de bokswereld. Jammer genoeg ging zijn gezondheid de laatste jaren drastisch achteruit. Nu kan hij in vrede rusten.”

“Hij betekende alles voor mij, mijn vader Floyd Sr., mijn oom Jeff, onze hele familie, iedereen van de Mayweather Boxing Gym en de hele bokswereld. Het is een vreselijk verlies voor ons allemaal”, aldus nog de 43-jarige Amerikaan, die ook al iedereen bedankte voor de steun. “We zijn dankbaar voor alle liefde en steun die we al hebben gekregen na zijn dood. Het helpt me als ik zie dat hij zoveel mensen kon raken tijdens zijn passage in het boksen. Hij gaf zoveel aan de sport die zijn eerste en jarenlange liefde bleek.”

Roger, die net als Floyd geboren werd in Michigan, was zelf ooit ook een meer dan verdienstelijk bokser. Hij zou uiteindelijk 59 van zijn 72 kampen winnen, iets wat hem (nog voor wijlen Kobe Bryant) de bijnaam Black Mamba opleverde.

Onder meer bokspromotor Lou DiBella en topbokser Caleb Truax namen via Twitter al afscheid:

#RIPRogerMayweather. Condolences to the Mayweather family. Prayers up for all. 🙏 Lou DiBella(@ loudibella) link

Rest easy to the original #BlackMamba 🙏🏾🙏🏾🙏🏾#RIPRogerMayweather pic.twitter.com/AxFfQz6mXi caleb truax(@ GoldenCalebT) link