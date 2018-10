Lojeski loodst Panathinaikos naar zege in openingsduel EuroLeague basket Redactie

11 oktober 2018

22u36

Bron: Belga 0

Panathinaikos heeft vanavond op de openingsspeeldag van de EuroLeague basketbal het Israëlische Maccabi Tel Aviv verslagen met 89-84 (rust 46-45). Belgian Lion Matt Lojeski deed met 20 punten een flinke duit in het zakje voor de Griekse landskampioen.

De 33-jarige guard was de topschutter van Panathinaikos. In 21 minuten lukte Lojeski ook nog eens 5 rebounds, niemand bij de Grieken deed beter.

Dinsdag speelt Panathinaikos op Duits parket tegen Bayern München, dat in eigen huis kansloos onderuit ging tegen Anadolu Istanboel uit Turkije (71-90).

Voor het eerst in 28 jaar geen Europese bekercompetitie voor Naamse vrouwen

Namen heeft de terugwedstrijd in de kwalificaties voor de FIBA Eurocup van het vrouwenbasket met 53-74 (rust: 23-43) verloren van het Spaanse Bizkaia Guernica. De heenwedstrijd hadden ze eerder al met 92-50 verloren en zo grijpen ze voor het eerst in 28 jaar naast de Europese bekercompetities.

Ook Luik, dat gisteren met 56-75 onderuitging tegen Nantes, heeft een mirakel nodig om de kwalificaties te overleven. Sint-Katelijne-Waver is rechtstreeks geplaatst. Castors Braine speelt dan weer in de Euroleague.