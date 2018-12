Lojeski en Panathinaikos kloppen CSKA Moskou in EuroLeague basket Redactie

28 december 2018

23u05

Bron: Belga 0

Belgian Lion Matt Lojeski heeft met zijn Griekse ploeg Panathinaikos Athene een 96-84 zege geboekt tegen het Russische CSKA Moskou. Lojeski speelde 15 minuten en kwam daarin tot zeven punten.

In de tussenstand in de EuroLeague basketbal is Panathinaikos elfde (zeven zeges, acht nederlagen), CSKA Moskou is derde (elf zeges, vier nederlagen). De top acht na dertig speeldagen speelt de play-offs. Op de volgende speeldag, op vrijdag 4 januari (om 20u00) trekt Panathinaikos naar de buren van Olympiakos.