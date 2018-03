Loena Hendrickx tekent voor beste Belgische prestatie ooit op WK kunstschaatsen LPB

23 maart 2018

23u36

Bron: Belga 1 Meer Sport Loena Hendrickx is in Milaan negende geëindigd op het WK kunstschaatsen. De 18-jarige Antwerpse werd in de vrije kür zesde met 128,24 punten, een persoonlijk record.

Woensdag had ze in de korte kür met 64,07 punten, goed voor de tiende plaats, ook al een persoonlijk record laten optekenen. Haar totaal bracht ze op 192,31. Haar vorige beste prestatie was 176,91. "Ik had het niet beter kunnen doen. Ik ben gelukkig omdat ik getoond heb wat ik kan. Dit is buitengewoon", reageerde Hendrickx.

Het is de eerste keer dat een Belgische in de top tien eindigt op een WK. De vorige beste prestatie stond op naam van Katrien Pauwels, die in 1986 veertiende werd. Vorig jaar kwam Hendrickx daar met een vijftiende plaats bij haar WK-debuut al erg dichtbij. Op de Olympische Spelen in Pyeongchang werd ze vorige maand zestiende.

Het goud ging met 223,23 punten naar de 22-jarige Canadese Kaetlyn Osmond. De Japanse meisjes Wakabi Higuchi (210,90) en Satoko Miyahara (210,08) moesten met de dichtste ereplaatsen vrede nemen. De Italiaanse Carolina Kostner, na de korte kür nog aan de leiding, viel met 208,88 punten nog naast het podium. De Russische olympische kampioene Alina Zagitova werd met 207,72 punten pas vijfde. Haar landgenote Evgenia Medvedeva, tweevoudig titelverdedigster en olympisch vicekampioene, moest wegens een voetblessure forfait geven. Osmond legde op de Spelen op brons beslag. Ze is de eerste Canadese wereldkampioene sinds 1973.