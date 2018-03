Loena Hendrickx met persoonlijk record geplaatst voor vrije kür WK kunstschaatsen XC

21 maart 2018

15u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Loena Hendrickx heeft zich met een persoonlijk record op de korte kür geplaatst voor de vrije kür op het WK kunstschaatsen in Milaan.

De 18-jarige Hendrickx, die op de voorbije Winterspelen in Pyeongchang als zestiende eindigde, verpulverde op de tonen van Madonna's Frozen met 64.07 punten haar persoonlijk record. Haar vorige PR bedroeg 57.54, geschaatst op het WK van vorig jaar in Helsinki. Daar werd ze vijftiende. Eerder dit jaar eindigde de Kempense op het EK in Moskou op de vijfde plaats.

Vijfentwintig (van de 37 deelnemende) kunstschaatssters werkten al hun korte kür af. Loena Hendrickx staat voorlopig op de tweede plaats. De beste 24 op de korte kür plaatsen zich voor de vrije kür van vrijdag. De Russin Evgenia Medvedeva verdedigt wegens een blessure haar wereldtitel niet.

Loena Hendrickx' oudere broer Jorik (25), veertiende in Pyeongchang, is er niet bij in Milaan. Hij laat na een slopend seizoen het WK aan zich voorbijgaan.