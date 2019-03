Loena Hendrickx met dertiende plaats naar vrije kür op WK kunstschaatsen YP

20 maart 2019

14u02

Loena Hendrickx heeft vandaag op de openingsdag van het WK kunstschaatsen in het Japanse Saitama 62,60 punten verzameld in de korte kür bij de vrouwen. Dat leverde haar een dertiende plaats op in de tussenstand en startrecht in de vrije kür van vrijdag, waarin de top 24 het tegen mekaar opneemt in de strijd om de medailles.

De negentienjarige Hendrickx kwam als 23e rijdster van de veertig het ijs op. Na haar optreden bezette ze de eerste plaats. Als eerste van de rijdsters scoorde ze ondanks een val meer dan zestig punten. De jury waardeerde vooral haar schaatsvaardigheden en de interpretatie van de muziek. Hendrickx schaatste op het nummer It's All Coming Back To Me van Céline Dion. Toen moesten echter alle toppers nog komen. De Russische olympische kampioene Alina Zagitova staat na de korte kür aan de leiding met 82,02 punten en zo lijkt de zestienjarige sensatie goed op weg naar een eerste wereldtitel.

Haar beste prestatie zette Hendrickx neer in september 2018 bij de Nebelhorn Trophy in Oberstdorf, toen haar korte kür 71,50 punten opleverde. Deze keer was de schaatsster uit Arendonk nochtans zonder al te hoge ambities de Super Arena van Saitama ingestapt. "Ik ben al blij dat ik hier weer kan rijden", liet ze vooraf weten. Door een rugblessure had Hendrickx vier maanden lang niet aan wedstrijden meegedaan. Vorig jaar eindigde ze tijdens het WK in Milaan als negende, deze keer mikt ze op een stek in de top vijftien.