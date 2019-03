Loena Hendrickx eindigt als twaalfde op WK kunstschaatsen, Zagitova pakt titel XC

22 maart 2019

13u45

Bron: Belga 0 Kunstschaatsen Loena Hendrickx is als twaalfde geëindigd op het WK kunstschaatsen in het Japanse Saitama. Het goud ging naar de Russische olympisch kampioene Alina Zagitova.

Hendrickx stond dertiende na de korte kür van woensdag met 62,60 punten (pr 71,50 ptn). Op de tonen van Differente van Gotan Project scoorde ze vandaag met haar vrije kür 123,69 ptn (pr 132,66 ptn). De 19-jarige Arendonkse opende met twee vlekkeloze drievoudige sprongen, viel bij een dubbele maar maakte bij de pirouettes een solide indruk. Met een totaal van 186,29 punten (pr 204,16 ptn) schoof Hendrickx nog een plaats op in het klassement.

Voor Hendrickx, die door een rugblessure geen ideale voorbereiding kende, was het haar derde WK-deelname. Bij haar debuut in 2017 in Helsinki werd ze vijftiende, vorig jaar finishte ze als negende in Milaan. Dat WK volgde een maand na de Winterspelen in Pyeongchang waar Hendrickx als zestiende eindigde.

De wereldtitel ging vandaagg naar Alina Zagitova. De 16-jarige olympisch kampioene was de beste in beide küren en haalde het met 237,50 punten voor de Kazachse Elizabet Tursynbaeva (224,76 ptn) en haar landgenote Evgenia Medvedeva (223,80 ptn), de wereldkampioene van 2016 en 2017.

Voor Zagitova is het haar eerste wereldtitel. Vorig jaar werd ze bij haar WK-debuut vijfde. Toen won de Canadese Kaetlyn Osmond, die dit jaar forfait gaf.