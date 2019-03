Loena Hendrickx (19) begint aan WK na maanden miserie: "Schaatsen, dat is lachen terwijl je doodgaat" Valerie Hardie

20 maart 2019

09u31 0 Meer Sport Een jaar geleden werd ze negende op het WK kunstschaatsen. Daarna was het vooral veel vallen en opstaan voor Loena Hendrickx (19), die vandaag "op 80 procent" aan het WK in Japan begint. "Eigenlijk is het te zot voor woorden.”

"Twee tot drie maanden, dat heb je in normale omstandigheden nodig om een kür op te bouwen. Ik heb het in één maand gedaan: een race tegen de klok. Te zot voor woorden eigenlijk. Mijn broer (kunstschaatser Jorik Hendrickx, red.) en trainster zegden me: 'Forceer het niet. Doe het rustig aan.' Maar ik ga niet volle bak trainen om dan af te zeggen voor het WK. Ik voel me er tachtig procent klaar voor. Het zelfvertrouwen is nog niet helemaal terug. Ik schaats nog geen honderd procent foutloos. Soms lukt het me wel, soms niet. Dat maakt dat ik straks met een béétje meer twijfels het ijs op stap dan ik in Pyeongchang deed. Ik hoop op top 20 of top 15."

